Ученый назвал сроки создания «безопасной» вакцины от COVID-19

В России вакцина от коронавирусной инфекции может появиться спустя год.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководителя исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрея Козлова.

По его словам, речь идет об "очень безопасной" ДНК-вакцине. У зараженного пациента берутся гены COVID-19 и вставляются в вектор на основе ДНК, при этом сама вакцина неинфекционная.

Эксперт отметил, что данная вакцина безопасна тем, что синтезирует в организме те белки, которые туда вложили, и на них разрабатывается иммунитет.

"Мы уже посчитали, какие гены нужно использовать для вакцины, в какие вектора вставить", - пояснил Козлов.

Ученый добавил, что в течение нескольких месяцев вакцина будет тестироваться на животных, далее - на добровольцах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире - свыше 1,6 млн.