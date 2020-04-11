Стало известно, сколько времени вылечившиеся от COVID-19 остаются заразными

После излечения тяжелых пациентов от новой коронавирусной инфекции они могут быть заразными для окружающих спустя более чем месяц после исчезновения всех клинических признаков пневмонии. Об этом рассказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус-2" на телеканале "Россия 1" замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вирусолог, который в первые дни эпидемии ездил в Китай, теперь находится в Италии в городе Бергамо, где больше всего заразившихся и умерших. По его словам, чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду. Пациенты, находившиеся в критическом состоянии, могут до 5 недель выделять коронавирус даже после исчезновения клинических признаков болезни.

По словам вирусолога, более легкое течение болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, у тех, кто прививался от гриппа, не обязательно связано с фактом вакцинации. По данным исследований медиков и в Китае, и в Европе, порядка 20-25 процентов случаев заболевания представляют собой смешанную инфекцию - сезонный грипп плюс коронавирус. При этом если иммунитет человека готов сражаться с вирусом гриппа, если есть вполне эффективная вакцина, то такой пациент гораздо легче перенесет и коронавирусную инфекцию, так как надо будет сражаться лишь с одним врагом вместо двух.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, за минувшие сутки в России зарегистрировано 1667 новых заболевших в 49 регионах. Наибольшее число заболевших - в Москве (1030), Московской области (152) и Санкт-Петербурге (80). В целом по России сейчас зарегистрировано 13584 случая заболевания, 1045 человек выздоровело, 106 - умерло.