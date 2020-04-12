Названа опасность частого мытья рук и использования антисептика

Дерматологи предупреждают об опасности пересушить кожу из-за частого мытья рук с мылом и использования антисептиков. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Смирнова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, наносить антисептики для обеззараживания рук стоит не более двух раз в день. При этом обеззараживающими препаратами пользоваться рекомендуется лишь тем, кто бывает в общественных местах.

Врач также посоветовала не мыть руки каждые пять минут. Она отметила, что оптимальное количество таких процедур не должно превышать шести раз в сутки.

Косметолог Галина Каштанова, в свою очередь, указала на потенциальные проблемы с кожей у тех, кто пытается бороться с вирусом с помощью хлорсодержащих препаратов типа хлоргексидина. Также она согласилась с мнением врача о необходимости использовать защитные кремы.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала в качестве защиты от коронавируса регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе. Роспотребнадзор также поставил гигиену рук на первое место по значимости для профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. "Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками", - утверждают специалисты.