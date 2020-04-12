Нужно ли вызывать скорую при насморке и температуре

Первые симптомы коронавируса дублируют симптомы обычного ОРВИ: кашель, насморк и температура. В связи с этим люди, почувствовавшие недомогание, задаются вопросом: нужно ли вызывать скорую при первых признаках заболевания? На этот вопрос отвечает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В беседе с aif.ru член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук Алексей Старченко сообщил, что вызывать скорую помощь необходимо, если симптомы ОРВИ проявились после контакта с инфицированным или с тем, кто недавно вернулся из-за рубежа.

Если же таких контактов не было, по мнению эксперта, бить тревогу не стоит. Чтобы исключить вероятность заражения, помимо прочего можно все-таки позвонить в скорую и уточнить свой алгоритм действий. Диспетчер должен задать ряд наводящих вопросов, чтобы получить более детальное представление о состоянии больного. Если диспетчер решит, что в приезде медиков нет необходимости, он посоветует, как нужно действовать с описанными симптомами.