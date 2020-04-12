Что будет с организмом, если отказаться от кофе

Для многих людей отказ от кофеина - настоящая трагедия. Так что же произойдет с организмом истинного кофемана, если он откажется от любимого бодрящего напитка, рассказывает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Изменение веса

Кофеин разгоняет обмен веществ, позволяя телу эффективнее сжигать калории. Поэтому лишение организма кофе приведет к набору веса. Однако такое изменение наблюдается не у всех. Интересно, что если человек откажется от таких напитков, как капучино, латте и многих других, он, скорее всего, похудеет, так как в них много калорий.

Дрожь в руках

Кофеин является мощным стимулятором центральной нервной системы. И если отказаться от кофе, может возникнуть небольшая дрожь из-за недостатка кофеина. Это временное явление и появляется не у всех.

Головные боли

Самый частый симптом у людей, которые отказались от кофеина. Головная боль обусловлена тем, что кровеносные сосуды расширяются, улучшая кровоснабжение мозга. И, когда организм адаптируется к усиленному кровотоку, головные боли со временем пропадут.

Беспокойство и упадок сил

Состояние беспокойства гарантированно возникнет из-за химического дисбаланса в мозге, вызванного нехваткой кофеина. А упадок сил появится, поскольку организм лишится напитка, который на протяжении долгого времени давал заряд энергии. Но все это тоже временно.