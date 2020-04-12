Названо недорогое средство для укрепления иммунитета при эпидемии
Для укрепления иммунитета в период эпидемии люди могут обратиться к народной медицине и вспомнить о недорогом и эффективном средстве - прополисе. Об этом рассказал врач-кардиолог Владимир Хорошев, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Он назвал этот продукт иммустимулирующим препаратом, который уменьшает подверженность заражению коронавирусом и помогает организму справиться с инфекцией.
Настойку прополиса можно купить в аптеке и у пасечников, либо сделать самостоятельно.
Прополис натирается на терке, заливается 70-градусным медицинским спиртом или водкой и оставляется настаиваться.
"В зависимости от дозы прополиса у вас получается десяти-пятнадцати или двадцатипроцентная настойка", - уточнил медик.
Хорошев отметил, что перед приемом настойки стоит проконсультироваться с врачом, особенно если она сделана в домашних условиях. При покупке аптечного средства стоит прочесть инструкцию и выбрать подходящие дозировку и способ приема.
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