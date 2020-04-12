Названо недорогое средство для укрепления иммунитета при эпидемии

Для укрепления иммунитета в период эпидемии люди могут обратиться к народной медицине и вспомнить о недорогом и эффективном средстве - прополисе. Об этом рассказал врач-кардиолог Владимир Хорошев, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Он назвал этот продукт иммустимулирующим препаратом, который уменьшает подверженность заражению коронавирусом и помогает организму справиться с инфекцией.

Настойку прополиса можно купить в аптеке и у пасечников, либо сделать самостоятельно.

Прополис натирается на терке, заливается 70-градусным медицинским спиртом или водкой и оставляется настаиваться.

"В зависимости от дозы прополиса у вас получается десяти-пятнадцати или двадцатипроцентная настойка", - уточнил медик.

Хорошев отметил, что перед приемом настойки стоит проконсультироваться с врачом, особенно если она сделана в домашних условиях. При покупке аптечного средства стоит прочесть инструкцию и выбрать подходящие дозировку и способ приема.