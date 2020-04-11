Обнаружены новые симптомы коронавируса

Китайские научные исследователи обнаружили новые симптомы у пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на научную работу, опубликованную в пятницу, 10 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По наблюдениям ученых, у некоторых зараженных коронавирусом пациентов наблюдались такие ранее неизвестные симптомы, как невнятная речь и проблемы с координацией. В научной работе также перечислили уже известные признаки заболевания: повышенная температура, кашель, головная боль. У небольшого числа заболевших также отметили потерю вкусовых ощущений и обоняния.

Всего в исследовании приняли участие 214 инфицированных человек из китайского города Уханя, в котором зародился новый малоизученный вирус.