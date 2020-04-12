Лекарство от COVID-19 в Германии может появиться до конца года

Федеральный институт медикаментов и медицинской продукции (BfArM), который отвечает за легализацию лекарств в Германии, объявил в субботу, 11 апреля, что препарат против заболевания COVID-19 может быть одобрен до конца года. Подробности в интервью газете Bonner General-Anzeiger рассказал глава BfArM Карл Бройх (Karl Broich), передает Day.Az со ссылкой на dw.com.

По его словам, пока нет вакцины против коронавируса и лекарства для лечения болезни легких COVID-19, эксперты выясняют, могут ли уже одобренные препараты помочь в случае заболевания. И до сих пор эффективность ни одного препарата не была доказана. По словам Бройха, с начала эпидемии его ведомство получило большое количество заявок и одобрило восемь клинических испытаний уже существующих лекарств на пациентах, больных COVID-19.

В течение нескольких недель ведомство-регулятор лекарств в Германии рассчитывает получить первые достоверные результаты исследований. "Если данные будут убедительными, я уверен, что мы сможем дать разрешение до конца этого года", - заключил Карл Бройх.

Глава BfArM рассказал в частности, что проводятся несколько клинических испытаний активного вещества Remdesivir, которое ранее было рекомендовано ВОЗ. 3 апреля была утверждена чрезвычайная программа лечения этим препаратом больных с тяжелой формой пневмонии COVID-19 в больничных условиях, хотя официального разрешения препарат не получил.