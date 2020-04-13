Медики назвали кашу, которая убережет сердце

Ученые назвали кашу, которая окажет незаменимую пользу для сердца, передает Day.Az со ссылкой на Акценты.

Об этом передает информационный портал changeua.com.

Медики ежедневно ведут изучения в области правильного рациона, который будет работать на пользу человеческого организма. Наше здоровье напрямую зависит не только от образа жизни, но и от нашего рациона. Существуют как полезные продукты, так и вредные для здоровья. При этом важно понимать, что не смотря на то, что вредные продукты оказывают незаметное влияние на организм, последствия могут быть необратимыми.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, большая часть смертности в мире приходится именно по причине заболевания сердца. Причиной этому может быть в первую очередь именно неправильное питание, образ жизни и наличие вредных привычек. В совокупности это постепенно приводит к необратимым ситуациям. Таким образом, медики назвали продукты, которые будут оказывать положительное влияние на сердце.

Простым продуктом для сохранения сердца является перловая каша. Таким образом, эксперты рекомендуют внести перловую кашу в свой ежедневный рацион. Дело в том, что она способна регулировать уровень холестерина в крови. При этом перловая каша является просто колоссальным источником витаминов К и В. Эти витамины способствуют улучшению сосудов сердца. Как сообщается в источнике, употребление перловой каши на ежедневной основе способствует устранению тромбов и бляшек, которые образовываются в сосудах.

Более того, стоит понимать, что перловая каша является безграничным источником калия, железа, белка, клетчатки и магния. Тем не менее, перловая каша не является универсальным продуктом, и включить её в свой ежедневный рацион смогут далеко не все. Как и большинство продуктов, перловка имеет целый ряд противопоказаний. Таким образом, медики выделяют несколько групп лиц, которым определенно не стоит употреблять кашу на регулярной основе. Так, люди с ЖКТ в первую очередь должны проконсультироваться с врачами, прежде чем говорить об употреблении перловой каши. Эксперты отмечают, что в целом перед составлением своего ежедневного рациона людям стоит обсуждать это с врачом, или же квалифицированным диетологом.