Чем полезна куркума для легких

Куркума является, пожалуй, самой популярной и широко используемой добавкой к пище. Кроме того, она имеет ряд полезных свойств, передает Day.Az со ссылкой на Соцпортал.

Помогает легким бороться с инфекциями

Согласно статье, опубликованной в журнале Достижения в области экспериментальной медицины и биологии, куркумин из куркумы может защитить легкие от фиброза (рубцевания), вызванных облучением, химиотерапией и токсинами. Исследования на животных показывают, что куркумин оказывает защитное действие против заболеваний легких, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, острый респираторный дистресс-синдром, аллергическая астма.

Улучшает функцию печени

Печень важна для фильтрации крови и избавления от токсинов в организме. Но для людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) эта функция может быть нарушена из-за накопления жира, вызывающего воспаление. В результате печень повреждается, ее функции нарушаются. Согласно недавнему исследованию, добавки куркумы могут помочь людям с НАЖБП.

Профилактика рака толстой кишки

Колоректальный рак является одной из ведущих причин смерти в мире. Куркума помогает в профилактике этого вида рака: она угнетает стимулирующие рак пути передачи сигналов клетками.