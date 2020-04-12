Ученые обнаружили, что в мире ходит три разных типа коронавируса и они постоянно мутируют

Ученые из Кембриджа проанализировали около тысячи полных вирусных геномов SARS-CoV-2 и выяснили, как он распространялся по миру, а также что существует три его типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Страна, об этом пишет Daily Mail.

Условно они выделили три типа - А. В и С. Тип А - это исходный вирус, который передался людям от летучих мышей. Другие два типа - это его мутации.

Тип A наиболее распространен в Австралии и США. К этому типу отнесли две трети американских образцов. При этом инфицированные были, в основном, выходцами с Западного побережья, а не из Нью-Йорка. Большинство случаев, когда в США выявили тип В, были связаны с круизными судами.

В Китае самым распространенным был тип В, который распространился перед Рождеством. Он же доминирует в Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах.

Тип C, который мутировал от типа B, пришел в Европу через Сингапур. Он наиболее распространен в этой части Азии. В частности, в Южной Корее.

Ученые считают, что вирус, официально называемый SARS-CoV-2, постоянно мутирует, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы в разных популяциях.

Напомним, профессор и вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт сообщила, что вакцина от коронавируса Covid-19 может появиться уже в сентябре этого года.