Найдено блокирующее размножение коронавируса лекарство

Японские медики зафиксировали эффект популярного препарата от ВИЧ на коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования были опубликованы на портале биомедицинских препринтов bioRxiv.

Ученые проверили влияние девяти антиретровирусных препаратов на вирусные частицы SARS-CoV-2. Выяснилось, что один из них - нелфинавир, - который выступает ингибитором протеазы ВИЧ-1, заметно подавляет репликацию коронавируса. Медики заметили, что лекарство от ВИЧ эффективно останавливает размножение вируса даже при использовании малых доз.

В заключении экспертов говорится, что нелфинавир стоит включить в перечень потенциально эффективных лекарств против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Ученые резюмировали, что проверенного средства для лечения коронавируса не найдено, поэтому нужно срочно тестировать эффективные противовирусные препараты.