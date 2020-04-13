Ученые сказали, на ком идеальнее всего тестировать вакцину от COVID-19

Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса. Российские вирусологи считают, что кошки наиболее восприимчивы к COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о высокой чувствительности кошек к коронавирусу свидетельствует ряд научных работ ученых из Китая.

По их данным, проверка на наличие антител к SARS-CoV-2 у уханьских кошек выявила, что 14,7 процента задействованных в исследовании животных были заражены.

Они могли также инфицироваться и от человека, поскольку зараженных питомцев все чаще обнаруживают у заболевших хозяев. При этом случаев обратной передачи коронавируса от животных к человеку официально не зафиксировано.

Как отмечают специалисты, кошек чаще всего используют в неврологических исследованиях, так как их нервная система сложная, но при этом стабильная.

Однако кошки будут стоить дороже, чем используемые в испытаниях сейчас мыши. Кроме того, питомников с чистыми линиями таких животных, которые подходили бы для работы, крайне мало.

4 апреля сообщалось, что кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились. При этом ученые обнаружили антитела к коронавирусу в организме более десяти кошек из Уханя. Специалисты отметили, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, в мире более 1,8 миллиона зараженных коронавирусом, из них 113 тысяч скончались, около 421 тысячи излечились. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань.