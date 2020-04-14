Чем опасна зависимость от капель для носа

В большинстве случаев лечение насморка не обходится без капель для носа. Наверняка многие сталкивались с тем, что если их использовать в течение долгого времени, то это вызывает привыкание и нос уже не может дышать без этого препарата. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, чем опасна зависимость капель для носа, и как от нее избавиться.

Зависимость или медикаментозный ринит возникает при чрезмерном использовании различных препаратов. В случае применения капель развивается побочный эффект - они вызывают хронический отек слизистой оболочки полости носа. У некоторых пациентов медикаментозный ринит развивается после трех дней использования сосудосуживающего препарата. После шести-семи дней риск развития такого заболевания значительно увеличивается.

Привыкание развивается очень медленно, поэтому пациент едва ли замечает формирование зависимости.

Использование капель в течение длительного времени приводит к тому, что без них слизистая оболочка носа уже не может нормально функционировать самостоятельно. После повреждения развивается воспалительный процесс, который может быть необратим.

Чтобы избавиться от пагубной привычки необходимо постепенно отказаться от капель, уменьшая кратность их использования. Некоторые специалисты на начальном этапе лечения также назначают пациентам солевые промывания полости носа.