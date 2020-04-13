Ученые сравнили поражение легких при COVID-19 и атипичной пневмонии

Группа ученых из Университета Гонконга сообщила, что коронавирус поражает легкие в три раза сильнее, чем штамм, вызывающий атипичную пневмонию (ТОРС, тяжелый острый респираторный синдром). Результаты исследований передает газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Коронавирус ведет себя словно ниндзя, размножаясь в организме в условиях пониженного уровня интерферонов и воспалительных реакций", - отметил один из участников исследования доктор Джаспер Чан из медицинской школы Университета Гонконга.

Команда микробиологов под руководством профессора Юэн Квок-юна изучила активность вируса в образцах легочной ткани, взятой у шести пациентов-добровольцев. Выяснилось, что коронавирус в течение двух суток реплицировался в клетках легких в 3,2 раза сильнее, чем вирус атипичной пневмонии. При этом новый коронавирус вызывал более медленные иммунные и воспалительные реакции.

В итоге, по словам Квок-юна, исследователи сомневаются, что пандемию коронавируса удастся сдержать до июля.