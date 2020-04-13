Названы основные риски при распространении коронавируса

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" назвал основные риски при распространении коронавируса. Материал имеется в распоряжении редакции Lenta.ru, передает Day.Az.

В частности, крайне эффективная мера личной гигиены - мытье рук с обычным мылом. "Оно не убивает вирус, а смывает его с рук, но это существенно снижает опасность заболеть, потому что вы не рискуете прикоснуться к лицу грязными руками и занести вирус на слизистые", - уточнили специалисты. Антибактериальное мыло преимуществ не дает, поскольку оно убивает бактерии, а COVID-19 - вирус. Так называемые натуральные очистители вроде уксуса и масла чайного дерева не дадут лучшего результата. чем мыло. Также вирусы обезвреживают дезинфицирующие средства, так что в магазине можно протереть ручку корзины или тележки антисептиком. "После протирки дождитесь, чтобы ручка просохла, только после этого беритесь за нее", - уточнили в "Росконтроле".

Вероятность заразиться вирусом через посылки и письма маловероятна. "Вирус выживает ограниченное время на различных поверхностях, как правило, оно проходит до того, как вы получаете посылку или письмо. Даже если зараженный прикасался к этой вещи, скорее всего, вы не заболеете. Но на всякий случай все поверхности предметов, которые вы приносите домой, лучше протирать влажной тканью", - посоветовали эксперты.

При передаче еды или посылок зараженным необходимо соблюдать меры предосторожности. "Передавать вещи необходимо бесконтактным методом - не из рук в руки, но оставлять на пороге или в подъезде. Принеся какие-либо новые вещи в дом, протрите их влажной тканью и освободите от заводских упаковок как можно быстрее, по возможности, не пронося эти упаковки в глубь квартиры", - уточнили специалисты.