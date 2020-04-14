Ученые разработали способ диагностики коронавируса по рентгеновским снимкам

Ученые Института вычислительных технологий Сибирского отделения (СО) РАН разработали автоматизированный способ диагностики коронавируса на основе рентгеновских снимков и данных тепловизоров. Об этом сообщила ТАСС ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова, передает Day.Az.

"[Первый заместитель директора Института вычислительных технологий СО РАН Андрей] Юрченко предложил совместить в одной программной системе термографический и рентгенографический источники данных с автоматическим картированием органов на основе контуров рентгеновского снимка. Подход назвали "комплексная термо- и рентгенографическая функциональная диагностика для формирования прогнозного сценария осложнений при COVID-19", - сказала Дорохова.

По ее словам, диагностика осуществляется с помощью медицинских тепловизоров, которые регистрируют тепловое излучение тела человека в инфракрасном (ИК) диапазоне, что позволяет врачу, посмотрев на снимок, оценить патологии в организме. Для технического обеспечения предложенной учеными методики необходим рентгеновский аппарат, персональный компьютер, а также мобильный термовизор. Такие аппараты выпускает новосибирский Институт физики полупроводников СО РАН. Использовать комплекс сможет медицинский работник с любым уровнем квалификации. Метод учитывает индекс массы тела и процент жировых отложений, важные для коррекции параметров диагностики, добавила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН.

По словам Дороховой, также разработаны малогабаритные инфракрасные камеры с высоким разрешением и чувствительностью, совместимые со смартфонами. Для внедрения новой диагностической методики предстоит пройти тестирование, получить одобрение в использовании и получить незначительную финансовую поддержку на доработку программного обеспечения, добавила она.

Председатель СО РАН Валентин Пармон сообщил 9 апреля, что ученые отделения, где была создана первая рабочая группа при РАН по борьбе с коронавирусом, направили свои предложения премьер-министру РФ.