Клинический психолог рассказала, как избавиться от стресса в период пандемии

Эпоха коронавируса является стрессом для всех нас. Тревога заставляет некоторых людей бросаться на работу, другие не спят до 3 часов ночи, третьи смотрят в свои окна в поисках соседей, которые не соблюдают меры изоляции и социальной дистанции.

Возможно, вы наблюдаете такое поведение у себя дома. С чувством тяжелой тревогой трудно жить как в одиночку, так и если вы живете с партнером и его заботами 24 часа в сутки в изоляции.

Все это мытье рук, ношение масок и накопление запаса еды могут вызывать у людей склонность к одержимости. Вы можете наблюдать, как взволнованный партнер делает что-то незначительное, например, дважды моет руки в течение 40 секунд, или испытываете что-то большее, например, неуверенность в том, является ли стеснение в груди признаком COVID-19. Также могут быть изменения в аппетите, сне и появиться раздражительность.

При этом ваш партнер или супруг (-а) либо сдерживают эти мысли и тенденции, либо могут говорить о них безостановочно.

Если все-таки партнер испытывает высокий уровень тревоги, как же ему помочь? Day.Az представляет читателям советы клинического психолога из Новой Зеландии Алисы Бойс:

Признать тревогу не однозначно плохо. Это имеет свои преимущества.

Встревоженные люди часто испытывают чувство стыда и видят в этом слабость, но у этого чувства тоже много сильных сторон. Беспокойство имеет эволюционные преимущества, такие как повышенная бдительность и постоянное сканирование на предмет опасности, или же отказ от еды или сна для решения проблемы. Существуют доказательства того, что наличие в мире обеспокоенных людей выгодно, так как они могут быстрее мобилизоваться в чрезвычайной ситуации и могут иметь лучшую эмпатическую точность.

Помимо этого, когда беспокойство преобразовывается в силу, люди более открыты к обучению навыкам для полезных направлений.

Сделайте вместе что-нибудь веселое и новое

Люди настроены так, что когда мы чувствуем себя любимыми и нужными, мы также чувствуем себя в безопасности.

Новые и в меру сложные мероприятия могут отвлечь вас от забот и дать ощущение исследования, которое нужно всем пока мы сидим дома. Исследования показывают, что преодоление новых и причудливых препятствий вместе приводит к тому, что пары чувствуют себя более удовлетворенными в своих отношениях.

Поддерживайте физическую активность

Беспокойство и страх, как правило, заряжают энергией (тогда как депрессия истощает энергию). Если вы не двигаетесь, то этой избыточной энергии некуда деться, и вы можете почувствовать себя взвинченным или обнаружить проблемы со сном.

Активный образ жизни в кругу семьи поможет каждому ощутить чувство благополучия. Если вы и ваш партнер не занимаетесь регулярными физическими упражнениями, сделайте зарядку продолжительностью 7-10 минут.

Восстановительная йога может быть полезна, если ваш партнер чувствует себя перегруженным эмоциями и нуждается в стратегии управления.

Проводите повседневную жизнь вместе

Ежедневные занятия помогают нам регулировать наше настроение. Постоянные ритмы еды, сна, работы и отдыха в обычное время являются важной частью лечения биполярных и других расстройств. Это также помогает при беспокойстве. Иногда взволнованные люди подавляют свои собственные потребности, например, в еде или во сне, в то время как они пытаются решить ту или иную проблему.

Это контрпродуктивно, поэтому вы можете помочь своему обеспокоенному партнеру, придерживаясь последовательных процедур. Будьте готовы вместе пойти погулять или начните готовить ужин вместе в определенное время. Сохраняйте различие между буднями и выходными, проводя некоторые мероприятия на уик-энде. Это может быть проблемой, поскольку все дни кажутся одинаковыми на период изоляции, но попробуйте приготовить домашнюю пиццу или поиграть в классики вместе на улице. И позвоните друзьям или родственникам, о которых вы не вспоминали раньше.

Имейте границы вокруг разговоров, связанных с коронавирусом

Сдерживать мысли и эмоции вредно для здоровья, но не следует безостановочно говорить о негативе. Договоритесь о времени посмотреть или прочитать новости, а затем обсудить друг с другом то что волнует вас.

Когда кто-то беспокоится, лучше подчеркнуть его способность справляться с проблемами, а не заверять его, что его страх не сбудется. Составление конкретного плана выживания скорее успокоит, чем усилит беспокойство. Например, "Давай составим практический план того, что мы будем делать, если у одного из нас начнут проявляться симптомы коронавируса".

Обратите внимание или спросите какого рода поддержку предпочитает ваш партнер. Людям, которые беспокоятся о том, что их бросят или которых переполняют эмоции, обычно приятна поддержка, которая подчеркивает, что вы вместе справитесь с трудными ситуациями.

Найдите другие темы для разговора, которые помогут вам почувствовать близость друг к другу, например, истории из детства, которые вы никогда не рассказывали друг другу. Человеческая близость и ощущение того, что ваш партнер является безопасной и надежной защитой, являются мощным противоядием от тревоги.

Следовательно, помочь тому, кто встревожен, нелегко, особенно если вы тоже чувствуете тревогу. Хотя люди чувствуют себя беспомощными в период изоляции, помните, что есть множество способов справиться с этим. Также помните, что рано или поздно, жизнь вернется в свое нормальное русло.

Абдул Керимханов