Врачи объяснили, какой кашель считается симптомом рака легких

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, какой кашель может свидетельствовать о раке легких, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам медиков, длительный изнуряющий кашель может сигнализировать о серьезном заболевании. Особенно такой кашель должен вызвать настороженность, когда человек просыпается по ночам, испытывает боли в груди и у него появляется одышка. Кроме того, на злокачественное образование может указывать ржавый цвет мокроты или примеси крови в ней.

Если человек обнаружил у себя подобные симптомы, это не значит, что у него именно рак - схожие признаки имеют и другие болезни легких. Тем не менее, стоит как можно скорее обратиться к врачу, чтобы выяснить причину заболевания.

Медики отметили, что рак легких начинает активно себя проявлять уже в тот момент, когда метастазы распространяются в соседние органы. В этом случае бороться со злокачественным образованием намного сложнее.