Японцы используют медь для борьбы с COVID-19

Тонкий лист из медного волокна для борьбы с вирусными инфекциями разработали в рамках университетского стартапа из GUDi и их партнеры из компании Meisei Industry, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам создателей изделия, лист имеет ряд особенностей. Он обладает свойством стерилизации, которая делает неактивными вирусные частицы, но считается безвредным для человека.

Кроме того, нанесение такого листа станет возможным в случае с медицинскими масками. Медный лист можно использовать и для покрытия предметов общего пользования.

У листа есть светочувствительный фотокатализатор, при воздействии света активируется вещество с высокой окислительной способностью, разрушающее бактерии и вирусы, говорится в статье Тhe Мainichi.