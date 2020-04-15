В Японии нашли новый метод лечения болезни Альцгеймера

Новая вакцина, способная минимизировать нарушения в работе головного мозга, была успешно испытана специалистами Киотского университета на мышах. Действие данного препарата направлено на блокировку мутировавшего тау-белка, аномальная активность которого служит причиной болезни Альцгеймера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Протекание болезни Альцгеймера характеризуется изменениями в молекулярной структуре тау-белка - протеина, участвующего в образовании микротрубочек, из которых состоит каркас клетки. В результате тау-белок приобретает способность склеиваться и образует скопления в мозговых клетках. Такие образования разрушают структуру клеток и приводят к нарушениям в работе головного мозга.

Для борьбы с болезнью ученые из Киотского университета изменили гены безвредного вируса таким образом, чтобы он начал производить тау-белок. Затем ходе эксперимента исследователи через носовое отверстие ввели данную вакцину мышам, страдающим от болезни Альцгеймера. У участвующих в эксперименте грызунов вырабатываались антитела, которые удаляли тау-белок, образованный вирусом.

Эксперимент продемонстрировал, что количество антител у мышей, которым была введена вакцина, увеличилось более чем в два раза по сравнению с теми грызунами, которые не участвовали в испытаниях. В результате количество пораженных болезнью областей мозга у испытуемых мышей сократилось на одну треть, а их поведение стало похожим на поведение здоровых животных.

"Для использования вакцины на людях необходимо провести гораздо больше исследований, но это достижение может внести вклад в разработку методов лечения деменции" - заявил профессор Киотского университета и один из участников исследовательской группы Харухиса Иноуэ.

Ранее похожие исследования были проведены учеными из Калифорнийского университета и Института Флиндерс в Австралии. Они разработали медицинский препарат, способствующий удалению отложений амилоидных и тау-белков, ответственных за ухудшение работы мозга.