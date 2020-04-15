Выявлен первый случай передачи коронавируса от мертвого человека к живому

В мире зафиксирован первый официально подтвержденный случай передачи коронавируса от мертвого человека к живому. Инцидент произошел в Таиланде.

Как сообщает Daily Mail, в результате болезни, вызванной коронавирусом, умер судмедэксперт, передает Day.Az со ссылкой на Вести. До этого в Бангкоке у него был контакт с мертвым человеком.

Ряд медицинских организаций, в числе которых и ВОЗ, призывают людей, так или иначе касающихся трупов, соблюдать осторожность, поскольку по сей день полностью неизвестно, как передается коронавирус.

Точных данных о числе зараженных COVID-19 трупов нет, поскольку их не подвергают регулярной проверке. Легкие умерших от пневмонии могут представлять опасность, если их неправильно обрабатывать во время вскрытия. Специалисты советуют проводить дезинфекцию как в операционных, так и в патологоанатомических отделениях.

Согласно последним данным, в Таиланде зарегистрировано 2613 случаев инфицирования коронавирусом. 34 человека умерли.