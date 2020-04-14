Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

В городе Сиэтл (штат Вашингтон) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку - 44-летней американке Дженнифер Халлер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о своих ощущениях после введенной вакцины и об эффектах препарата испытательница рассказала The Telegraph.

По словам женщины, она не осознавала в полной мере, что участвует в этом рискованном эксперименте. Сначала участницу попросили ознакомиться с рисками, которые могут повлечь клинические испытания. Сам препарат с номером мРНК-1273, по словам Халлер, был похож на прививку от гриппа. Она отметила, что у нее не возникло никакой боли или раздражения от инъекции. "Мне очень важно было стать полезной", - подчеркнула женщина.

Американка также описала то, что происходило с ней после вакцинации. "В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все - после этого все было хорошо", - рассказала она.

The Telegraph пояснила, что из соображений безопасности женщину оставили на карантине. Через некоторое время ей повторно введут вакцину, как и остальным 44 испытуемым, участвующим в научном эксперименте. За ними будут наблюдать врачи до весны следующего года.

Ранее мРНК-1273 тестировали на животных. После положительных результатов ученые решили ввести лекарство человеку, пишет The Telegraph.