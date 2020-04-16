Первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказала о ее эффектах

В американском городе Сиэтл экспериментальную вакцину от коронавируса впервые ввели здоровому человеку. Доброволец Дженнифер Халлер (44 года) рассказала об эффекте препарата, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В интервью The Telegraph женщина отметила, что вакцина мРНК-1273 была похожа на прививку от гриппа. После укола она не ощутила боли, но на следующий день у нее сильно разболелась рука и слегка поднялась температура. "После этого все было хорошо", - добавила Дженнифер.

По словам Халлер, она даже не осознавала, что рискует, соглашаясь на эксперимент. Женщина рассказала, что очень хотела быть полезной.

В настоящее время испытуемая находится на карантине. Через несколько дней ей снова введут вакцину. Всего в эксперименте участвуют 44 человека. Врачи будут наблюдать за их состоянием целый год.