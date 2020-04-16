Названы преимущества респираторов перед масками в защите от COVID-19

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" рассказали о роли медицинских масок при защите от заражения коронавирусом и определили какие из них могут быть наиболее эффективными, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Средства защиты делят на два вида: медицинские маски и респираторы. Первые делаются из нетканого материала и имеют прямоугольную форму: именно такие маски продаются в аптеках.

"Маска защищает в первую очередь не того, кто ее носит, а окружающих. Она задерживает частицы слюны, в которых могут быть микробы, не дает им попасть в воздух", - указали специалисты.

Более эффективными против COVID-19 считаются медицинские респираторы поскольку они лучше защищают лицо, иногда в них имеются дополнительные фильтры.

"Респираторы защищают как раз тех, кто их носит, потому что они эффективно задерживают частицы 0,04 - 1,3 микрометра. Размеры почти всех микробов и вирусов попадают в этот интервал, поэтому респиратор является действенной мерой защиты для тех, кто боится заразиться", - добавили в "Росконтроле".