Стало известно об эффективности антител от коронавируса

Даже если у человека обнаружены антитела против коронавируса SARS-CoV-2, это не гарантирует его полной защиты. Об эффективности плазмы стало известно от врачей, опрошенных Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Многие возлагают слишком большие надежды на снятие карантинных мер, как только у большей части населения выработаются антитела. Однако врачи предупреждают: наличие у человека плазмы не означает, что он неуязвим к коронавирусной инфекции.

"Возможно, у людей вырабатывается иммунитет, однако это все еще предположение", - заявила директор по инфекционным болезням американской "Лаборатории общественного здравоохранения" (Association of Public Health Laboratories) Келли Вроблевски.

По состоянию на утро 15 апреля количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к двум миллионам человек. 126,6 тысячи пациентов умерли, более 486,6 тысячи вылечились.

Наиболее пострадавшие от коронавируса государства - США (609,2 тысячи), Испания (174 тысячи), Италия (162,4 тысячи), Германия (132,2 тысячи) и Франция (131,3 тысячи). Россия находится на 15-м месте: в стране зафиксировано 21 102 случая инфицирования в 82 регионах.