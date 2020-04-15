Раскрыты способы снизить риск заражения коронавирусом при самоизоляции дома

Значительно снизить риск заражения дома во время эпидемии коронавируса помогут влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств и соблюдение других важных правил карантина. Их раскрыли в МЧС России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Помимо мытья пола и поверхностей, необходимо регулярно проветривать все помещения в квартире. В период самоизоляции рекомендуется максимально исключить даже непродолжительные выходы на улицу.

При заказе доставки следует избегать прямого контакта с курьером. Оплачивать покупки лучше онлайн.