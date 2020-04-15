https://news.day.az/medicine/1223994.html Раскрыты способы снизить риск заражения коронавирусом при самоизоляции дома
Раскрыты способы снизить риск заражения коронавирусом при самоизоляции дома
Значительно снизить риск заражения дома во время эпидемии коронавируса помогут влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств и соблюдение других важных правил карантина. Их раскрыли в МЧС России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Помимо мытья пола и поверхностей, необходимо регулярно проветривать все помещения в квартире. В период самоизоляции рекомендуется максимально исключить даже непродолжительные выходы на улицу.
При заказе доставки следует избегать прямого контакта с курьером. Оплачивать покупки лучше онлайн.
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