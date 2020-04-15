В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран мира в среду. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google, видеохостинга YouTube, а также почтового сервиса Gmail.

Около 54% пожаловавшихся на проблемы пользователей основного сайта Google не могут войти в свою учетную запись, а у 45% не работает поисковый сервис. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube не проигрываются видеоролики. Пользователи Gmail в основном испытывают сложности с входом в аккаунт, а также с просмотром сайта и получением сообщений.

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из США, стран Европы (особенно Великобритании и Нидерландов) и Японии. В России с проблемами столкнулись жители Москвы, в основном московские пользователи жалуются на сбои в работе YouTube.