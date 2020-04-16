Вот так надо использовать медицинские перчатки во время карантина

"После снятия перчаток, у вас на руках образуется настоящая клоака" - заявление немецкого врача, которого сегодня цитирует "Дойче Велле" в материале о способах защиты в условиях пандемии. Сразу в заголовке - вопрос об одноразовых перчатках. Дескать, вреда в них может быть больше, чем пользы.

Среди аргументов - мнения сразу нескольких зарубежных специалистов. Которые уверяют, что перчатки дают обманчивое ощущение стерильности. Тогда как на самом деле - собирают гораздо больше бактерий "чем недавно вымытые руки". Более того, из-за особенностей материала - через какое-то время вирусы могут проникать внутрь и размножаться уже на коже.

Из всего этого делается вывод, что одноразовая защита для рук - не только не убережет от COVID-19, но даже наоборот - может стать причиной заражения. И дальше, со ссылкой на Австрийское общество по инфекционному контролю, дается рекомендация не носить перчатки вовсе.

Тут стоит уточнить - речь идет исключительно о людях "без знаний в области медицины".

Руки полезно мыть в любой ситуации. И после перчаток в том числе. Интересно, что о малой эффективности ношения резиновых перчаток в общественных местах во время пандемии впервые заговорили во Всемирной организации здравоохранения. Безусловно, возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 может попасть на них при контакте с тележкой в супермаркете или дверной ручкой при входе в магазин. Достаточно после этого лишь один раз прикоснуться к лицу, чтобы подвергнуть себя риску заражения.

Именно поэтому сейчас врачи обращают внимание даже на процесс надевания и снятия медицинских перчаток. Ведь неловкое движение может привести к попаданию возбудителя инфекции на руки. Кстати, рекомендациями делятся и организации, казалось бы, совсем далекие от медицины, например, Интерпол или американская полиция.

"Потяните перчатку и полностью снимите, удерживая другой рукой, которая еще в перчатке. Затем осторожно и медленно вставьте палец чистой руки внутрь приспущенной перчатки на другой руке. Помните, что поверхность руки считается чистой. Подхватите пальцем перчатку изнутри и снимите с другой руки, вывернув ее полностью наизнанку", - поясняет Джессика Вотерс-Миллер, доктор-инструктор.

Конечно, перчатки абсолютно не являются панацеей, все они в большей или меньшей степени проницаемы для бактерий и вирусов. Причем через перчаточные поры, размеры которых сопоставимы с размерами молекул проникающих веществ, может происходить контакт не только с патогенами, но и химикатами и жидкостями. Чаще всего протеки происходят в области кончиков пальцев и отмечаются при работе с дезинфекционными средствами.

"Плюс во время длительного ношения у перчаток расширяются поры, и вирус может проникать непосредственно на руки. Поэтому, когда снимаете перчатки, это не значит, что мы являемся внутри стерильными. Руки также могут быть источниками инфекции и руки нужно обязательно мыть", - поясняет Евгений Тимаков, врач-терапевт, педиатр, инфекционист.

В ходе экспериментов в США установлено, что при выполнении процедур, во время которых перчатки контактировали с микроорганизмами, в 13% случаев те попадали на руки медперсонала. При этом ношение средств защиты расхолаживало медицинских сестер. Спустя короткое время, готовность продезинфицировать руки перед или после контакта с пациентом значительно уменьшалась. А это приводило к росту показателей сепсиса и инфекций в хирургии.

Опыты по бактериальной уязвимости перчаток проводили и в России. В ходе экспериментов в Перми выяснилось, что патогены сквозь себя пропускала каждая пятая перчатка. При этом, после однократной обработки средств защиты антисептиком, их проницаемость вырастала в полтора, а при пятикратном - почти в три раза! В связи с чем был сделан однозначный вывод - латексные и нитриловые медицинские перчатки повторно использовать не следует.

И наконец - о самом главном. Длительное ношение перчаток лишь усугубляет ситуацию. Материал под воздействием тепла человеческого тела расширяется, поры становятся больше. Вместе с этим растет и риск попадания патогенов на кожу. К тому же под перчатками образуется идеальная для их распространения среда.

"Среда для хороших бактерий - это влажная среда. А там, где начинаются процессы брожения, парникового эффекта, начинают размножаться споры грибов и различные патогенные микроорганизмы. На коже появляются дерматиты, на коже появляются трещины, и кожа теряет свою защитную функцию, которая заложена природой", - поясняет Евгений Тимаков, врач-терапевт, педиатр, инфекционист.

То есть, использование перчаток имеет смысл только в короткий промежуток времени.

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