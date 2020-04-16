Назван способ избежать осложнений при коронавирусе

Стало известно, как избежать осложнений при коронавирусе. Об этом рассказал доктор медицинских наук из Университета штата Вирджиния Чжен Ян. Его слова приводит издание Eurekalert, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Как заявил специалист, результаты последних исследований показали, что регулярные физические упражнения способны предотвратить или облегчить острый респираторный дистресс-синдром - дыхательную недостаточность.

Ян рассказал, что спортивные упражнения помогают организму вырабатывать мощный антиоксидант, который называется "внеклеточная супероксиддисмутаза" (EcSOD). Во время болезни его уровень существенно понижен, но тренировки способны восстановить и увеличить объем выработки EcSOD, что помогает иммунитету победить вирус.