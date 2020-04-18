Курение связали с повышенным риском тяжелых форм коронавирусной инфекции

Риск осложнений при коронавирусной инфекции для курильщиков выше, чем у пациентов без этой вредной привычки. К такому выводу пришли американские медики, которые проанализировали 12 уже опубликованных научных работ на эту тему. Их выводы опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наш анализ подтвердил, что курение - это один из факторов риска для развития коронавирусной инфекции, оно повышает вероятность развития тяжелых форм этой болезни в 2,25 раза. Само по себе это неудивительно, учитывая, как употребление табачных изделий влияет на иммунитет и работу легких", - пишут исследователи.

После начала вспышки коронавируса нового типа в Китае в СМИ и в научных электронных библиотеках появилось множество противоречащих друг другу материалов, в части которых утверждалось, что курение повышает риск заражения SARS-CoV-2 и вероятность развития тяжелых форм COVID-19, а в других говорилось об обратном.

И в том, и в другом случае медики объясняли это тем, что в легких курящих и некурящих людей содержится разное количество рецепторов ACE2, которые вирус использует для того, чтобы попасть в клетки тела человека. Впоследствии было опубликовано еще несколько исследований подобного рода, авторы которых тоже приходили к противоречивым выводам.

Новая опасность курения

Медики из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) попытались внести ясность в этот вопрос. Для этого они объединили результаты и данные наблюдений, которые собрали авторы 12 научных работ. В этих исследованиях ученые следили за развитием коронавирусной инфекции и учитывали вредные привычки пациентов.

В общей сложности в подобных проектах участвовало более 9 тыс. носителей вируса, примерно у десятой части которых проявились тяжелые формы COVID-19. Около 5% заболевших курили, благодаря чему ученые смогли оценить то, насколько сильно эта вредная привычка влияла на вероятность осложнений.

Их расчеты показали, что курильщики страдали от осложнений, связанных с заражением SARS-CoV-2, значительно чаще, чем остальные больные. В частности, 18% пациентов, которые употребляли табак или недавно бросили эту вредную привычку, заполучили тяжелые формы коронавирусной инфекции. Среди некурящих это было характерно лишь для 9%.

В реальности, как отмечают ученые, степень риска может быть еще выше, так как эта статистика включает бывших курильщиков и тех людей, которые употребляют табак только эпизодически. В пользу этого говорит и то, что доля курящих людей во всех исследованиях была значительно ниже типичных значений для США, Китая и Южной Кореи, в которых велись эти наблюдения. Это указывает на то, что многих курильщиков ошибочно причислили к некурящим.

При этом ученые подчеркивают, что их выводы касаются только вероятности развития тяжелых форм коронавирусной инфекции, а не вероятности заражения вирусом. В ближайшем будущем медики планируют исправить этот недочет и выяснить, делает ли употребление обычных и электронных сигарет человека особенно уязвимым для заражения SARS-CoV-2.