Тяжелые формы коронавирусной инфекции связали также с чрезмерной активностью иммунных клеток

Ученые выяснили, что самые серьезные формы повреждений легких, причиной которых становится коронавирусная инфекция, могут быть связаны с аномально высокой активностью нейтрофилов - короткоживущих иммунных клеток. Описание исследования опубликовал Journal of Experimental Medicine, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая схожесть клинических симптомов тяжелых форм коронавирусной инфекции и многих других болезней, которые вызывает чрезмерная активность нейтрофилов, мы предполагаем, что эти клетки могут играть важную роль в развитии COVID-19", - прокомментировала работу Бетси Барнс, сотрудник Института медицинских исследований Файнстина в Хемпстеде (США), руководитель исследования.

Нейтрофилы - это самый распространенный тип иммунных клеток, они реагируют на первые признаки проникновения инфекции в организм. Эти короткоживущие тельца движутся в сторону очагов воспаления, захватывают и "переваривают" бактерии, а также вырабатывают особый набор веществ, которые убивают и отпугивают микробов.

Помимо этого нейтрофилы могут бороться с инфекцией другими путями: они вырабатывают структуры, которые медики называют "нейтрофильными экстраклеточными ловушками" (НЭЛ). Эти структуры представляют собой набор из множества белковых молекул и обрывков нитей ДНК, которые могут соединяться с вирусами и микробами и уничтожать их.

Иммунитет и инфекция

Изучая фрагменты легких трех пациентов, которые погибли от COVID-19, Барнс и ее коллеги выявили первые признаки того, что НЭЛ могут усугублять коронавирусную инфекцию. Из-за них могут появляться самые серьезные повреждения легочной ткани.

В этих образцах ученые заметили характерные структуры и скопления нейтрофилов, с которыми они сталкивались в прошлом, анализируя ткани тела людей, которые погибли от самых тяжелых форм гриппа, а также заражения крови. Тогда биологи пришли к выводу, что причиной появления этих повреждений была чрезмерно высокая активность нейтрофилов и появление большого числа НЭЛ в их легких и других органах.

Как предполагают авторы статьи, нечто похожее происходило и в организме людей, которые перенесли самые тяжелые формы коронавирусной инфекции или умерли от них. В пользу этого говорит то, что в их кровеносной системе медики очень часто находили тромбы и прочие типы сгустков крови, в которых были следы нейтрофилов. Нечто похожее происходит при некоторых формах рака и сепсиса, в развитии которых замешаны эти иммунные клетки.

Если это действительно так, то тяжесть коронавирусной инфекцим можно снизить с помощью препаратов, которые подавляют активность нейтрофилов или разрушают НЭЛ. В ближайшее время Барнс и ее коллеги проверят эту теорию, изучая новые образцы тканей тела пациентов и проводя эксперименты на культурах их клеток.