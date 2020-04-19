Что будет с организмом, если есть лук на голодный желудок

Репчатый лук - незаменимый продукт во многих кухнях мира. А кроме вкуса, он обладает массой полезных качеств. Например, лук нередко используется в народной медицине. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, в каких случаях этот овощ действительно помогает, а когда может принести вред.

Считается, что лук укрепляет иммунитет и защищает от вирусов и бактерий. В нем содержатся полезные вещества, обладающие бактерицидными свойствами, а также витамины и минералы, которые приносят несомненную пользу здоровью. Однако не стоит капать луковый сок в нос при насморке и раскладывать по квартире разрезанные луковицы в сезон простуд. Такие манипуляции не помогут избежать заражения, а вот повредить слизистые и вызвать раздражение вполне.

Здоровое питание невозможно представить без лука. Он оттеняет вкус мяса, рыбы, используется в салатах и супах. Не все рискуют есть его в сыром виде, так как он провоцирует появление неприятного запаха изо рта. Свежий лук, съеденный в большом количестве на голодный желудок, может вызвать раздражение слизистой желудка и нарушить пищеварение. Появляется изжога и тошнота.

С большой осторожностью употреблять лук следует людям с гипертонией, астмой, а также острыми или хроническими болезнями печени, желчного пузыря, почек и желудочно-кишечного тракта.