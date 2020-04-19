О каких болезнях расскажет язык

Диагностировать болезни по состоянию языка научились еще в далекой древности. По изменениям, которые были видны на этом органе (пятна, налет и т.п.), врачеватели прошлого определяли некоторые заболевания, порой даже те, что касались внутренних органов. С тех пор прошло много времени, но и сейчас доктора не просто так на приеме просят вас показать язык.

О том, какие же проблемы со здоровьем врач может заподозрить, посмотрев на ваш язык, рассказывает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В нормальном состоянии у языка равномерный розовый цвет, сосочки на нем хорошо различимы, налета нет или он легко смывается водой. Но если налет довольно стойкий и к нему добавляется неприятный запах, это может быть сигналом для обращения к специалисту. О каких же заболеваниях может предупреждать налет на языке?

Болезни сердца

Густой серый и плотный налет на языке может указывать на серьезные проблемы с кровообращением. Особенно стоит обратить на это внимание, если к изменениям на поверхности языка добавляются одышка, отеки конечностей, скачки давления. Кроме налета язык может сигнализировать о проблемах с сердцем появлением на поверхности язвочек, мелких кровоподтеков, а также сильной отечностью.

Проблемы с пищеварением

Налет в данном случае располагается не только на языке, но и на поверхности десен и зубов. Не заметить его невозможно.

Поражение печени и почек

Желтоватый налет на языке может появляться при проблемах с почками и печенью. В случае с заболеванием почек налет, обычно находящийся на боковых поверхностях языка, может приобретать коричневатый оттенок, а при неприятностях с печенью желтый налет обычно располагается у корня языка.

Неприятности с желудком и кишечником

Белый или желтоватый налет на всей поверхности языка, сопровождающийся неприятным запахом, может указывать на проблемы с желудком, а также появляться при колитах или запорах. Белый или серый налет возле корня языка сигнализирует о хронических заболеваниях кишечника.

Нехватка витаминов

Если вы заметили, что легкий налет покрывает ваш язык так называемыми пятнами, обратите внимание на свой рацион, вполне возможно, что вам не хватает витаминов А и Е.

Помните, что точный диагноз может поставить только специалист.