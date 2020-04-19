Поможет ли баня при коронавирусе

Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", способствует ли посещение бани профилактике COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ранее группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.

Специалист отметил, что, несмотря на высокие температуры, в бане наблюдается повышенная влажность, а в таких условиях вирус длительное время сохраняется в воздухе.

"Он также оседает на поверхности. А вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию. А несоблюдение санитарных норм ко всему прочему - к грибковым или бактериальным поражениям кожи, но это уже к вопросу о чистоте и стерильности частных владений", - пояснил Володин.

Врач напомнил, что посещение парилки не укрепляет иммунитет, при этом резкий перепад температур лишь улучшает тонус сосудов.

"Для иммунитета все экстремальное - отнюдь не полезно. Да и что касается альтернативных методов профилактики коронавируса, я бы не советовал сейчас вообще играть с иммунитетом, поскольку до сих пор доподлинно неизвестно, как иммунная система человека реагирует на этот вирус", - заметил специалист.

Иммунолог подчеркнул, что единственным способом оградиться от вируса является максимальная изоляция от социума.