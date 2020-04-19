Названы травы, повышающие иммунитет
Российский медик назвала лекарственные травы, которые помогут повысить иммунитет. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на ведущиго научного сотрудника Института токсикологии ФМБА, председателя секции фитотерапии Общества терапевтов Санкт-Петербурга им. С. П. Боткина, Елену Лесиовскую, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Эксперт отметила, что определенных трав для профилактики коронавируса пока нет, но, так как это РНК-содержащий вирус, то для него подойдут те народные средства, которыми лечат другие вирусы. Однако, она отметила одну особенность лекарственных трав.
"Но надо помнить, что все они эффективны в самом начале лечения, потому что блокируют ферменты, не дающие вирусу проникать в клетки. То есть, если начать принимать их рано, а еще лучше - профилактически, вирус гораздо труднее будет преодолеть защитные силы организма", - рассказала Лесиовская.
Она отметила несколько трав, которые могут помочь в борьбе с вирусом и помогут повысить иммунитет.
"Все астрагалы; шалфей, мелисса лекарственная, листья бадана толстолистного, листья брусники обыкновенной, цветки бузины черной, кожура плодов гранатового дерева, исландский мох, коровяк, календула в виде настоек, кора калины обыкновенной, семена лимонника китайского... Всегда есть в аптеках корни лопуха большого - эффективного в отношении различных вирусов средства", - сказала она.
Врач также рассказала о том, как правильно принимать лекарственные травы. По словам специалиста, нужно пить их в виде настоя: добавлять чайную ложку трав на стакан кипятка, а потом заваривать в течение часа, а потом пить как обычный чай. Также травы можно добавлять в чайные напитки. Однако, эксперт отметила, что мощного эффекта от такого лечения не будет, но добавила, что такой способ "может сработать".
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