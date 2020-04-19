Медики назвали необычный напиток для снижения сахара в крови

Исследователи из университетской больницы Аттикон в Греции утверждают, что фруктовый укус может помочь снизить уровень сахара в крови, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты нескольких предыдущих исследований.

По мнению ученых, употребление уксуса, в частности яблочного, "замедляет процесс пищеварения в желудке", предотвращая тем самым, резкое повышение уровня сахара в крови.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые решили провести дополнительное исследование при участии десяти человек с диабетом.

Скорость процесса переваривания пищи в желудке фиксировалась с помощью УЗИ.

Добровольцы получали либо рисовый пудинг и воду, либо рисовый пудинг, воду и яблочный уксус. В итоге медики обнаружили, что у тех участников, кто получал уксус, пища переваривалась на 17% медленнее по сравнению с теми, кто его не принимал.

В ходе другого исследования, проведенного учеными из Университета штата Аризона (США), пациентам с диабетом 2 типа предлагали употреблять перед сном 2 столовые ложки яблочного уксуса. В результаты специалисты установили, что к утру сахар в крови падал на 6%.

Однако медики предупредили, что для более точных выводов требуется провести дополнительные исследования. Кроме того, врачи предостерегли от употребления уксуса в чистом виде. Лучше всего разбавить его водой в пропорции 2 столовые ложки на 250 мл. воды.