Ученые вычислили реальный уровень заболеваемости COVID-19

Группа американских исследователей обнаружила, что количество заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз больше, чем фиксируется официальной статистикой.

Исследование в варианте препринта (черновика) опубликовано на ресурсе medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые провели эксперимент в округе Санта-Клара в Северной Калифорнии, который в США стал одним из первых, где было зафиксировано распространение инфекции. Исследователи протестировали 3,3 тысячи добровольцев из числа местных жителей на наличие у них антител к коронавирусу, чтобы оценить, сколько людей могло заразиться им ранее.

Согласно подсчетам авторов эксперимента, у 2,5% - 4,2% населения округа могут иметься антитела к коронавирусу, что свидетельствует о том, что они могли перенесли COVID-19. "Эти оценки распространения отражают диапазон от 48 тысяч до 81 тысячи человек, инфицированных в округе Санта-Клара к началу апреля, что превышает число подтвержденных случаев заболевания от 50 до 85 раз", - указывают исследователи.

Один из авторов публикации, профессор Стэнфордского университета Джей Бхаттачарья рассказал в интервью CNN, что данное исследование может также дать более реалистичное представление о смертности от COVID-19.

По его словам, в случае, если зараженных коронавирусом действительно намного больше, чем фиксируется официальной статистикой, то уровень смертности от COVID-19 может быть пропорционально ниже того, который предполагается сейчас.