Ученые выявили новые симптомы заражения COVID-19

Международная группа ученых пришла к выводу, что у новой коронавирусной инфекции есть дополнительные симптомы вдобавок к уже известным, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Обычно показателем заражения является высокая температура, одышка и сухой кашель.

Однако все больше перенесших COVID-19 вспоминают, что заболевание сопровождалось диареей и рвотой. Ученые установили, что у трети переболевших были желудочно-кишечные симптомы.

Исследователи предупреждают, что ориентация только на респираторные симптомы может приводить к пропуску части больных.

В исследовании изучались медкарты 116 пациентов, у которых был диагностирован COVID. Большинство из них были пролечены и выписаны из больниц. Из них были госпитализированы 33 человека, восемь из которых находятся в реанимации. Средний возраст пациентов составил 50 лет, причем 53% из них - мужчины. В рамках этой группы сообщалось лишь об одном погибшем, передает "Ридус".

Желудочно-кишечные симптомы отмечались у 31,9% пациентов, у 40% пациентов был повышен уровень патологического фермента печени.

Ученые утверждают, что тошнота и рвота проявлялись задолго до появления респираторных симптомов заражения, что может быть первым симптомом заражения.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Во всем мире установлено более 2 миллионов случаев заражения, скончались более 135 тысяч человек.