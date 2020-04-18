Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции. Об этом рассказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев, передает "Московский комсомолец", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист отметил, что чаще всего сыпь при заболевании COVID-19 проявляется у молодых пациентов. Высыпания представляют из себя обширные покраснения на коже, пояснил Авдеев.

"При некоторых вирусных инфекциях сыпь - достаточно характерный признак, например, при краснухе, при кори. При COVID-19 она чем-то похожа, хотя при краснухе и кори сыпь немножко разная", - рассказал пульмонолог.

Авдеев призвал людей не идти сразу в больницу при обнаружении высыпаний на теле, поскольку этот фактор не является гарантией заражения коронавирусом.