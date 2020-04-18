Перечислены рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей

Заразившиеся коронавирусом молодые люди, которые имеют хронические заболевания, входят в особую группу риска.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, из-за таких особенностей они хуже других переносят заболевание, сообщила сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), чьи слова публикует телеведущая Елена Малышева в Instagram.

Врач отметила, что самыми тяжелыми больными считаются люди в возрасте старше 70 лет, однако к аппаратам искусственной вентиляции легких приходится подключать и еще одну категорию инфицированных.

"Мы получаем отдельно группу достаточно молодых пациентов со значимой сопутствующем патологией: пациенты с сахарным диабетом, с сердечной недостаточностью, с ожирением", - перечислила она и добавила, что таких молодых людей очень много.