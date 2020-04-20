Можно ли уберечься от коронавируса, если пить много воды

В сети получил распространение очередной слух: регулярное употребление питьевой воды и поддержание влажности слизистой оболочки рта может защитить от вируса. Журналисты онлайн-ресурса BBC Future решили разобраться, так ли это

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, сначала кто-то высказал странное предположение, что от коронавируса якобы можно вылечиться с помощью кокаина. После того, как эта ошибочная и опасная идея распространилась в соцсетях, правительству Франции пришлось даже опубликовать официальное заявление, в котором говорится, что это не соответствует действительности. Затем появились утверждения о том, что для спасения необходимо отказаться от мороженого, которые пришлось опровергать Unicef, разъяснившей, что они абсолютно безосновательны. Наконец, возникла крайне опасная и тоже не имеющая ничего общего с реальностью идея, согласно которой заражения можно избежать, употребляя вовнутрь дезинфицирующее средство.

Хотя пандемия коронавируса началась всего несколько недель назад, она уже породила множество онлайн-мифов и городских легенд о том, как можно избежать болезни. Одна из таких легенд гласит, что питьевая вода может предотвратить заражение. Попробуем объяснить, почему это крайне маловероятно.

В оригинальных публикациях, появившихся в социальных сетях, говорится о необходимости следить за тем, чтобы ротовая полость и гортань всегда были влажными, для чего следует пить воду каждые 15 минут. Логика заключается в том, что это поможет "смыть" вирус из пищевода в желудок, где его "убьет" желудочный сок.

"Это настолько упрощенное представление, что я даже не знаю, что сказать, - говорит Калпана Сабапати, практикующий врач-эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Сабапати объяснила, что заражение часто происходит после того, как мы подверглись воздействию тысяч или даже миллионов вирусных частиц, поэтому маловероятно, что если смыть небольшое их количество через пищевод, это может произвести сколько-нибудь существенный эффект. "Одна "зияющая дыра" в этой логике заключается в том, что вероятность полного смывания частиц вируса в желудок с помощью воды близка к нулю, - говорит она. - Дело в том, что к этому времени они, вероятно, находятся также в носоглотке. И здесь кроется еще один из основных недостатков этой идеи. Даже в том случае, если вирус еще не успел проникнуть внутрь клеток дыхательных путей, он легко может попасть в организм другим способом. В то время как кто-то может заразиться в результате прикосновения загрязненных пальцев ко рту, у других инфицирование происходит через нос или глаза".

Хотя такое случается нередко, это не считается основным способом передачи вируса. Главный риск заключается во вдыхании крошечных капелек воды, образующихся при кашле и чихании, каждая из которых содержит тысячи вирусных частиц.

Однако, это не все. Есть еще одна причина, по которой метод питья воды может не сработать. Вероятно, многим кажется убедительной мысль о том, что как только частица Covid-19 проникнет в желудок, она будет немедленно уничтожена. Ведь желудочный сок имеет показатель рН от единицы до трех, то есть он примерно равен по химической активности аккумуляторной кислоте, способной растворять сталь. Несколько лет назад ученые даже придумали способ использовать его в качестве источника энергии.

Однако, вирус, может оказаться гораздо более живучим, чем всем нам хотелось бы. После того, как в 2012 году в Саудовской Аравии появился коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (Mers), исследователи обнаружили, что этот патоген, близкий родственник Covid-19, "весьма устойчив" к действию слегка разбавленной кислоты, которую можно обнаружить в желудке человека, недавно принимавшего пищу. Ученые зафиксировали признаки того, что вирус смог "колонизировать" пищеварительный тракт одного из пациентов, и показали, что он способен легко освоиться в клетках кишечника. Группа выдвинула предположение, что таким образом можно заразиться этим вирусом.

Пока еще не вполне ясно, справедливо ли это для Covid-19. Некоторые пациенты сообщают о таких симптомах, как тошнота и диарея, а в последнее время от китайских медиков поступает информация о том, что коронавирус может заразить пищеварительный тракт. Согласно одному из сообщений, у половины людей, инфицированных Covid-19, вирус содержится в фекалиях еще долгое время после того, как легкие очистились от него.

Возможно, наиболее убедительным аргументом является то, что не существует никаких исследований по поводу того, способна ли питьевая вода помочь предотвратить заражение Covid-19. Поэтому этот метод не основан на научных данных или фактах, а в его основе лежит ничем не подтвержденная гипотеза. Впрочем, на самом деле, одно исследование, касающееся близкой тематики, все же было проведено 15 лет назад.

Целью этого эксперимента было выяснить, может ли полоскание водой предотвратить респираторные инфекции, поскольку подобная практика весьма популярна в Японии. Ученые обнаружили, что в течение двух месяцев участники опыта, которые полоскали носоглотку водой трижды в день, на самом деле реже сообщали о респираторных симптомах, по сравнению с теми, кто делал полоскание раствором антисептика и с теми, что вообще не делал его. Однако, не факт, что это справедливо для Covid-19, а необоснованные предположения всегда опасны.

Во-первых, это исследование касалось инфекций верхних дыхательных путей, которые в основном поражают пазухи, горло и дыхательные пути, в то время как Covid-19, как известно, поражает нижние дыхательные пути, проникая глубоко в грудную клетку и легкие. Во-вторых, следует отметить, что это было сравнительно небольшое исследование, к тому же участники сами сообщали о своих симптомах, а не подвергались объективной оценке состояния. Кроме того, каждому из них было известно, в какую группу он входит. Такие исследования считаются мене надежными, чем так называемый "золотой стандарт" - плацебо-контролируемое исследование на основе случайной выборки.

Сабапати считает, что, несмотря на то, что совет регулярно пить воду, на первый взгляд, может показаться вполне безопасным, важно как можно быстрее разоблачить это заблуждение. Опасность заключается в ложном ощущении безопасности. "Люди будут думать, что выполняя эту рекомендацию, они гарантированы от заражения, - говорит она. - Это отвлекает от гораздо более важных мер предосторожности".

Неопровержимые данные свидетельствуют о том, что наилучшим подходом является отказ от ненужных социальных контактов и тщательное мытье рук. Поэтому, совет врача - оставить воду и вместо нее взять на вооружение мыло.