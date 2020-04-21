Ожирение повышает вероятность заполучить коронавирусную инфекцию

Биологи выяснили, что из-за ожирения организм вырабатывает рецепторы, которые коронавирус использует для того, чтобы проникать в здоровые клетки. Это объясняет, почему у тучных людей коронавирусная инфекция (COVID-19) чаще проходит с осложнениями. Статью об этом ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Результаты опытов на животных показывают, что организм мышей, которые страдали от ожирения, вырабатывал больше белка ACE2 [по сравнению с их сородичами без проблем с обменом веществ]. Причем эти изменения проявлялись в основном в тканях легких. Это объясняет то, почему ожирение повышает риск развития тяжелых форм COVID-19", - пишут исследователи.

После начала вспышки коронавируса нового типа в Китае медики и биологи обнаружили, что SARS-CoV-2 значительно чаще поражает людей, страдающих от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков. В частности, кардиологические проблемы повышают вероятность гибели от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза.

Как показали дальнейшие исследования, почти все подобные закономерности объясняются тем, что эти хронические болезни заставляют клетки легких и других тканей тела вырабатывать больше молекул белка ACE2, которые покрывают их поверхность. Вирус использует этот белок для того, чтобы присоединяться к клеткам и заражать их.

Новая опасность ожирения

Экспериментируя на мышах, группа иммунологов под руководством профессора Университета Макгилла (Канада) Кутайбы Хамида) открыла еще одну подобную зависимость между уровнем активности ACE2, хроническими болезнями и коронавирусом нового типа.

Анализируя результаты первых наблюдений за развитием COVID-19, ученые заметили, что проникновение вируса в организм вызывает примерно такие же изменения в активности некоторых гормонов, которые связаны с метаболизмом, воспалениями и пищеварением, как и ожирение. Это натолкнуло их на мысль проанализировать результаты уже проведенных опытов, чтобы оценить связь между вирусом и лишним весом.

Как оказалось, ранее проведенные эксперименты на культурах клеток и мышах раскрыли две подобных взаимосвязи. С одной стороны, вирус делал активнее гены, которые связаны с лептином - одним из пищеварительных гормонов, работа которого нарушается при развитии ожирения. При этом сам лишний вес повышал активность гена ACE2, отвечающего за выработку рецепторов, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки.

Нечто похожее, как предполагают авторы статьи, может быть характерно и для диабета и повышенной концентрации холестерина в организме - двух других важных факторов риска, которые повышают вероятность развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Ученые планируют проверить, так это или нет, в самое ближайшее время.