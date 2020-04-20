Вирусолог раскрыл странности коронавируса

Инфекция, вызванная коронавирусом, "странная", она сильно отличается от других ОРВИ.

Об этом в эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" заявил инфекционист Владимир Никифоров, передает Day.Az со ссылкой на НСН.

По словам ученого, этот вирус "не следует канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ", что анализы пациента свидетельствуют, что он должен быть "как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо".

Российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в эфире НСН объяснил особенности коронавирусной инфекции.

"Это коронавирус. Этим он отличается от других вирусов. Я не думаю, что мы имеем дело с чем-то неведомым. Коронавирусы широко распространены в животном мире. Они дают скрытую инфекцию хронического типа. А большинство респираторных вирусов таких инфекций не дают. Коронавирусы надо изучать, для этого нужны в достаточном количестве тест-системы на выявление антител", - сказал он.

Ранее врач-патологоанатом Александр Эдигер указывал, что клиническая картина у заболевших коронавирусом отличается от обычной пневмонии.