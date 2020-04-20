Врач показал, как коронавирус поражает легкие

Руководитель отделения лучевой диагностики Ильинской больницы Павел Попов показал Лайфу, как коронавирус разрушает лёгкие. Как передает Day.Az, диагностировать наличие инфекции достоверно позволяет компьютерная томография, так как тесты не всегда дают стопроцентный результат.

- Проявления коронавирусной инфекции - это так называемые участки в виде матового стекла. Если нормальная лёгочная ткань [на снимке] смотрится тёмной, она прозрачна для рентгеновских лучей, то участки, поражённые пневмонией, выглядят серенькими - действительно похоже на матовое стекло, - рассказал специалист на примере одного из результатов томографии.

По его словам, вирусу в среднем достаточно одной недели с момента начала заболевания для того, чтобы состояние пациента значительно ухудшилось. При этом, если лечение проходит неправильно, "матовых" участков становится больше, а состояние человека оценивается как тяжёлое. В таких случаях медики принимают реанимационные меры, подключая аппарат искусственной вентиляции лёгких.

- Наиболее тяжёлое поражение ведёт к гибели пациента. Все лёгкие поражены вирусом, возникает массивный отёк лёгких, аппарат ИВЛ уже не справляется, и человек погибает от дыхательной недостаточности, - объяснил Попов.

Врач добавил, что в некоторых случаях заболевание проходит в настолько лёгкой форме, что человек сам не знает, что заболел, однако компьютерная томограмма показывает даже малейшие изменения в организме. При этом специалист подчеркнул, что при правильном лечении вирусная пневмония проходит, не оставляя существенных изменений в органах дыхания.