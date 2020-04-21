Ученые создали «магнитные» наночастицы для лечения инсультов

Химики создали новый тип наночастиц, которые могут избирательно подавлять действие химически агрессивных молекул и последствия нехватки кислорода в тканях спинного и головного мозга. Статью об исследовании опубликовал научный журнал Scientific Reports, кратко об этом пишет пресс-служба НИТУ "МИСиС", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За последнее десятилетие ученые создали несколько принципиально новых методов лечения рака и других болезней. Эти методы основаны на использовании различных органических или неорганических наночастиц. В некоторых случаях эти структуры непосредственно участвуют в уничтожении опухоли или ликвидации источника болезни, выступая в качестве своеобразной "мишени", на которую наводятся или иммунные клетки, или излучение лазера.

В других случаях наночастицы служат лишь средством доставки лекарств и токсинов в опухоль, благодаря чему врачи могут усилить эффективность работы этих веществ и снизить их дозу. Роль подобных "контейнеров" для доставки препаратов могут играть самые разные органические структуры, которые имитируют клетку, а также неорганические соединения, "невидимые" для иммунитета.

Специалисты из НИТУ "МИСиС" и их коллеги из МГУ и Тамбовского университета под руководством профессора МГУ и университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) Александра Кабанова разработали новый тип подобных наночастиц-"контейнеров", которые можно использовать не для уничтожения клеток, а для их спасения от массовой гибели.

Дело в том, что инсульты, тяжелые травмы позвоночника и некоторые другие нарушения в работе организма приводят к тому, что временно прекращается приток кислорода в спинной или головной мозг, а также в другие ткани тела. В результате в клетках запускается серия реакций, из-за которой вырабатывается множество химически агрессивных молекул, которые могут повредить их ДНК и белки.