Неочевидные повседневные действия, угнетающие иммунную систему

В повседневной жизни мы сами часто становимся врагами собственному здоровью. О том, какими действиями мы губим иммунитет, рассказывает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Сразу оговоримся, что о вреде употребления алкоголя и курения рассказывать долго не будем: эти "убийцы" иммунной системы давно всем известны. Уделим внимание другим не менее опасным, но не слишком очевидным действиям, которые угнетают функцию иммунной системы.

Недостаток сна

Во время сна организм отдыхает и восстанавливается, поэтому специалисты рекомендуют спать около 8 часов в сутки. За это время организм успеет высвободить достаточное количество веществ, необходимых для укрепления собственных защитных сил.

Стресс

Длительное пребывание в состоянии стресса приводит к тому, что у человека резко увеличивается восприимчивость ко всем болезням. Во время стресса защищающие людей от бактерий и вирусов клетки-киллеры, содержащиеся в крови, теряют свою активность, а количество иммунных клеток уменьшается.

Переохлаждение ног

Организм активно и быстро реагирует на охлаждение ног, таким образом пытаясь защитить себя от дальнейшей потери тепла. Делает он это, сужая все кровеносные сосуды. Вследствие этого слизистые оболочки начинают хуже снабжаться кровью, становясь более уязвимыми к проникновению в организм вирусов и бактерий.

Недостаток воды

Если вы пьете недостаточно жидкости, вы ослабляете иммуннитет. Все биологические процессы замедляются, в организме накапливаются токсины. Также обезвоживание приводит к тому, что кровь становится гуще, сердце из-за этого начинает работать медленнее, вследствие чего органы не могут получать необходимое им количество кислорода и питательных веществ.