COVID-19 - это только учения: врач предрек более страшную напасть

Официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников считает, что нынешняя ситуация с пандемией нового коронавируса - "это только учения", и через некоторое время на мир может обрушиться более страшная напасть.

"Опять придет из Китая или из Центральной Африки. Только смертность будет не 1-2, а 30 процентов", - говорит известный доктор и телеведущий, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Тогда, отмечает он, "мы скажем спасибо этому коронавирусу", но только в том случае, если извлечем уроки из нынешней ситуации, и будем готовы к более серьезным испытаниям.

Мясников напомнил об особенности человеческой психики в моменты опасности молить бога о спасении и "чтобы пронесло", а потом, когда пронесет, "даже спасибо забываем сказать".

"Сейчас мы говорим: "Господи, пронеси, мы все поняли, все учтем! А потом встанем - штаны наденем, и понесется по новой!" - сказал врач в эфире программы "Спасибо, доктор" на интернет-канале "СоловьевLive".

Он выразил надежду, что урок из нынешней ситуации будет извлечен, и когда эта ситуация закончится, про вложения в медицину и обучение врачей не забудут.