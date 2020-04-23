Названа причина легких симптомов из-за коронавируса

Ученые Сиднейского университета и Сиднейского технологического университета (Австралия) назвали причины, при которых некоторые зараженные коронавирусом люди не имеют симптомов заболевания COVID-19, а у других развивается тяжелая пневмония. Об этом пишет издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Некоторые исследования показывают, что у людей с COVID-19 обнаруживается большая вирусная нагрузка (количество вирусных частиц на единицу объема жидкости) непосредственно перед проявлением симптомов и вскоре после этого. Они могут передать коронавирус за 48 часов до того, как заболеют. Однако до сих пор неизвестно, какую опасность для окружающих представляют бессимптомные носители вируса. Согласно последним данным, их доля из общего числа зараженных составляет до 80 и более процентов.

Чтобы проникнуть внутрь клетки, SARS-CoV-2 связываются с клеточными рецепторами ACE2, которые в больших количествах обнаруживаются в легких, почках, сердце и кишечнике. Инкубационный период может продлиться 14 дней, и развитие иммунного ответа играет решающую роль в уменьшении вирусной нагрузки и предотвращении развития тяжелых симптомов, связанных с дыхательной системой. Согласно одной из гипотез, у детей врожденный иммунитет более сильный, чем у взрослых, что объясняет низкую восприимчивость к вирусу и легкое течение болезни у несовершеннолетних.

У здоровых взрослых ранняя выработка приобретенного иммунитета позволяет организму распознать патоген на ранних стадиях и начать бороться с ним. Но если вирус попадет в легкие, то иммунные реакции приводят к заполнению альвеол жидкостью, ухудшая газообмен. Развиваются симптомы пневмонии, такие как лихорадка, кашель с мокротой и отдышка. В некоторых случаях реакция иммунной системы может быть чрезмерной или длительной, что приводит к цитокиновому шторму - системному воспалению, повреждающему жизненно важные органы.

Основной причиной смерти людей является острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), когда жидкость заполняет легкие и нарушает дыхание. Ему подвержены пожилые и те, кто страдает от хронических заболеваний. Считается, что это связано с небольшим числом рецепторов ACE2 в легких, которые не только помогают вирусу проникнуть в клетки, но также регулируют степень воспаления. У детей в легких наблюдается больше ACE2, чем у взрослых. В некоторых случаях лекарства, подавляющие иммунитет, улучшали состояние больных.