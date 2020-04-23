Врачи объяснили вред коронавируса для курильщиков

Группа ученых из разных стран объяснила, почему у курильщиков чаще появляются осложнения при коронавирусе. Об этом пишет Medical Xpress, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Эксперты проанализировали данные 73 пациентов из китайских клиник и пришли к выводу, что вероятность осложнений при коронавирусе у курильщиков увеличивается в 14 раз. Людей, имеющих эту вредную привычку, чаще подключают к аппаратам ИВЛ, у них чаще бывают осложнения и летальный исход.

"Поскольку COVID-19 в основном поражает легкие, то все, что может ослабить дыхательную систему, повышает риск появления осложнений", - отметил один из участников анализа Мэтью Стелига.

По его словам, курение сгущает слизистую оболочку дыхательных путей, из-за чего затрудняется удаление бактерий и вирусов. Он добавил, что пассивное курение тоже усугубляет ситуацию.

Медик прокомментировал и влияние электронных сигарет на организм людей при коронавирусной инфекции. Он рассказал, что полных данных об этом нет, но легкие нужно "держать чистыми и здоровыми".